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Russpass составил подборку мероприятий к Масленице

Араз Салехов
Общество
Russpass составил подборку мероприятий к Масленице
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Туристический сервис Russpass составил подборку праздничных программ, приуроченных к Масленице. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Иванове, например, можно посетить фарфоровую фабрику и поучаствовать в мастер-классе по созданию ватной игрушки — украшения стола на Масленицу, — говорится в материале.

В Воронежской области всем желающим предложат забраться на ярмарочный столб, покрутить колесо удачи и пройти через врата счастья в семейном парке «Лепота». В Музее деревянного зодчества в Суздале путешественники смогут послушать балалайку, посмотреть на гусиные бои и заблудиться в соломенном лабиринте. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, турсервис в общей сложности предоставил 50 вариантов праздничных программ в 18 регионах страны.

До этого Russpass представил календарь путешествий по регионам страны с идеями на каждый месяц года. Так, в феврале сервис рекомендует отправиться в Тюменскую область и насладиться термальными источниками. Также там можно устроить спа по-сибирски — с купанием в кедровой бочке и чаепитием.

Россия Туризм Масленица
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