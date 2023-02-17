«На город обрушится снегопад»: синоптик Шувалов — о погоде в Москве на выходных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящих выходных, 18–19 февраля, в столице ожидаются обильные осадки в виде снега и метель. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в преддверии выходных в городе установится достаточно морозная погода. Так, в пятницу, 17 февраля, температура воздуха в ночные часы опустится до минус 10 градусов.

Однако уже в субботу начнутся заметные климатические изменения.

— 18 февраля начнется довольно быстрое понижение давления: с 750 до 730 миллиметров ртутного столба, — предупреждает Шувалов. — Во второй половине дня начнется снег, который будет постепенно усиливаться.

В ночь с субботы на воскресенье «на город обрушится настоящий снегопад», отмечает собеседник «ВМ». А вкупе с сильным ветром — и метель. За выходные может выпасть 20 процентов месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти на 10 сантиметров.

При этом небольшие морозы в столице также сохранятся. Дневная температура в субботу составит минус 5–7 градусов, в воскресенье — минус 1–3 градуса.

С началом новой недели начнется постепенное похолодание, которое может достигнуть «холодного пика» к февральским праздникам.

— В дальнейшем интенсивность снега ослабеет, но уже с 22 февраля начнется понижаться температура, — говорит метеоролог. — Есть вероятность, что 23–24 февраля температура в Москве упадет до минус 20 градусов.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что за выходные, 18–19 февраля, сугробы в Москве могут вырасти до 44 сантиметров.