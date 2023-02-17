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Приметы и советы

Врачи пояснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи пояснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут
Фото: Pixabay

Люди, страдающие от ощущения постоянного холода, привыкли считать, что это из-за вегетососудистой дистонии. Врач-невролог Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская назвала ключевые причины такого состояния.

Врачи отметили, что необходимо обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы, которое влечет за собой плохую терморегуляцию организма.

Также человек может постоянно мерзнуть из-за нехватки железа, витаминов, микроэлементов. Так, дефицит витамина В нарушает выработку энергии.

По мнению Белозерской, чувство постоянного холода и зябкости обычно говорит о заболевании щитовидной железы, а именно — о дефиците ее гормонов. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ, передает Life.ru.

Ранее терапевт Георгий Сапего рассказал, что заболевшему ОРВИ или простудой человеку нельзя пропускать приемы пищи. Даже один пропущенный прием пищи может обернуться падением уровня сахара в крови, передает ФАН.

Холодовая аллергия может появиться и у детей, и у взрослых. Как защититься от этого типа аллергии, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

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