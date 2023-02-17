Врачи пояснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут

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Люди, страдающие от ощущения постоянного холода, привыкли считать, что это из-за вегетососудистой дистонии. Врач-невролог Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская назвала ключевые причины такого состояния.

Врачи отметили, что необходимо обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы, которое влечет за собой плохую терморегуляцию организма.

Также человек может постоянно мерзнуть из-за нехватки железа, витаминов, микроэлементов. Так, дефицит витамина В нарушает выработку энергии.

По мнению Белозерской, чувство постоянного холода и зябкости обычно говорит о заболевании щитовидной железы, а именно — о дефиците ее гормонов. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ, передает Life.ru.

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