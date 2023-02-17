Захарова высмеяла обещание Нуланд дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход РФ с Украины

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова удивилась обещанию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

До этого Нуланд заявила, что если Нетаньяху сможет увести российского лидера Владимира Путина с Украины, то даст ему Нобелевскую премию. Она добавила, что израильские власти, которые держатся в стороне от антироссийской коалиции стран Запада, продолжают считать, что у них существуют особые отношения с российской стороной.

— А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также рекомендовала дать Нобелевскую премию за урегулирование ближневосточного конфликта и полноценное существование Палестины.

До этого Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины. Она отметила, что есть массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки.