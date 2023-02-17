Год под новыми ограничениями: политолог Маркелов рассказал, что может войти в десятый пакет санкций ЕС

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Объявленный Евросоюзом десятый пакет санкций против России будет в большей степени направлен на расширение уже имеющихся ограничений. Вводить новые ограничения странам Евросоюза становится все сложнее, так как это невыгодно для их собственной экономики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Подчищение старых санкций

По его словам, Евросоюз активно пытается противодействовать попыткам России обойти ограничения.

— О десятом пакете в Евросоюзе говорят, что он не столько про введение новых историй (хотя они тоже будут), сколько про усиление и подчищение старых санкций, на которые Россия нашла обход. В частности, они анонсировали санкции на иранские и корейские предприятия (возможно, на турецкие), которые что-то дают России. География условных торговых союзников России будет расширяться, — уверен политолог.

Кроме того, Евросоюз планирует окончательно отрезать некоторые российские банки от системы SWIFT, отметил Маркелов. Однако ЕС не включает в этот список «Газпромбанк» по стратегическим причинам, подчеркнул собеседник «ВМ».

Новый санкционный пакет нанесет удар и по бизнесу, уверен специалист.

— Европейцы будут подчищать все, что можно заблокировать для импорта из Европы в Россию. Они все больше лезут в масс-маркет: под ограничения могут попасть редкие строительные материалы, сантехника, питание и корма для животных, химикаты и так далее, — рассказал эксперт.

Как отметил политолог, в прошлом санкционном пакете Евросоюз попытался воздействовать на российские алмазные рынки. Однако европейский бизнес взбунтовался и в результате смог опротестовать такие ограничения.

Трюки Евросоюза

То же самое в десятом пакете ожидается и в отношении шинной отрасли Евросоюза, уверен Маркелов.

— У европейских шинных компаний большая доля сырья завязана на российский каучук. Все владельцы компаний по производству шин знают, как все будет на самом деле. Даже если их кто-то засунет в пакет, то они смогут найти лазейку для себя. Евросоюзу все больше приходится идти на трюки, и пропагандистское понятие санкционного пакета вступает в противоречие с внутренней значимостью пакета, — пояснил собеседник «ВМ».

Политолог подчеркнул, что к санкциям приходится адаптироваться не только России, но и Евросоюзу. Страны ЕС принимают усилия, чтобы избежать бунтов среди собственников бизнеса, при этом замалчивая серьезное влияние санкций на свою экономику, резюмировал политолог.

В четверг, 16 февраля, стало известно, что Европейский союз в рамках десятого пакета санкций планирует запретить поставку унитазов и биде в Россию.

Новый пакет ограничений планируется ввести 24 февраля — к годовщине начала специальной военной операции. Помимо давления на финансовый сектор, планируется запретить поставку ряда товаров.