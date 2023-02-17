Врач Кумов объяснил, почему с помощью снов нельзя диагностировать психические болезни

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Шизофрению, как и любую другую психическую болезнь, нельзя выявить с помощью сновидений, потому что они не относятся к разряду четких диагностических критериев. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

По словам специалиста, шизофрения, как и любой другой психиатрический диагноз, ставится на основании четких диагностических критериев. При этом сновидения к ним не относятся. Эксперт уточнил, что люди могут видеть какие угодно сумасшедшие, яркие, кошмарные сны, однако это не говорит о том, что у них есть психологические проблемы.

— Люди летают во сне, воюют с драконами, некоторым удается управлять своими сновидениями в той или иной степени, но никакие сновидения не являются диагностическим критерием психического расстройства, — подчеркнул он в комментарии РИАМО.

До этого врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал, что представляет собой синдром Мюнхгаузена. По словам эксперта, это психическое расстройство, при котором человек искусственно создает у себя симптомы какого-либо недуга. Главной целью такого поведения является привлечение внимания медиков и родственников к своей персоне, передает ФАН.

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