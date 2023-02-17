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Приметы и советы

Экс-советник ЦРУ допустил отправку Байденом войск на Запад Украины

Евгений Силаев
В мире
Экс-советник ЦРУ допустил отправку Байденом войск на Запад Украины
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден может отправить войска на Западную Украину. Такое заявление сделал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс.

По его словам, конфликт на Украине стал для США экзистенциальным кризисом. Экс-военный не исключает, что глава американского государства может решиться на отчаянный шаг.

— Может быть, отчаявшийся Байден направляет войска на Западную Украину в качестве буфера против полного захвата страны Россией. Вы можете себе представить, что может пойти не так, — написал Рикардс в своей статье для Daily Reckoning.

По словам Рикардса, такое решение может привести к прямому военному столкновению России и США. По словам экс-военного, никто из американцев не готов к такому развитию событий.

До этого обозреватель Washington Post Роджер Закхейм заявил, что конфликт на Украине раскрыл слабые места военной машины США. По мнению эксперта, американцам нужно изменить подход к производству военной техники, а также провести ее модернизацию.

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