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WP: Конфликт на Украине раскрыл «ахиллесову пяту» США

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Конфликт на Украине раскрыл «ахиллесову пяту» США
Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Украинский конфликт показал необходимость в модернизации американского промышленного потенциала. Об этом заявил обозреватель Washington Post Роджер Закхейм.

— Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. Производство «точно в срок», при котором продукция изготавливается только для удовлетворения существующего, сиюминутного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков, — сказал он.

Однако украинский конфликт показал недееспособность такого подхода, поскольку он ведет «к катастрофе на поле боя». Американским властям нужно увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая, цитирует обозревателя The Washington Post.

До этого американское издание сообщало, что западные страны не смогут единовременно поставить всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Так, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Однако эти артерии могут быть перегружены, что значительно замедлит поставки Киеву боевой техники.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.

Украина Оружие США
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