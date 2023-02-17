WP: Конфликт на Украине раскрыл «ахиллесову пяту» США

Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Украинский конфликт показал необходимость в модернизации американского промышленного потенциала. Об этом заявил обозреватель Washington Post Роджер Закхейм.

— Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. Производство «точно в срок», при котором продукция изготавливается только для удовлетворения существующего, сиюминутного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков, — сказал он.

Однако украинский конфликт показал недееспособность такого подхода, поскольку он ведет «к катастрофе на поле боя». Американским властям нужно увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая, цитирует обозревателя The Washington Post.

До этого американское издание сообщало, что западные страны не смогут единовременно поставить всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Так, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Однако эти артерии могут быть перегружены, что значительно замедлит поставки Киеву боевой техники.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.