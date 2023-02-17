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Кинокритик Шнейдеров рассказал, какое кино любят россияне

Ирина Игнатенко
Общество
Кинокритик Шнейдеров рассказал, какое кино любят россияне
Фото: Чебурашка, 2023 год

Люди устали от напряженных современных реалий, им нужно кино для души и для спокойствия. Такое мнение высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

— Сегодня нужен «Чебурашка» — он собрал более шести миллиардов. Люди настолько одурели от происходящего вокруг, что хотят просто посмотреть кино для души, для спокойствия, — отметил он.

Шнейдеров добавил, что экранизации каких советских мультфильмов могут иметь успех у россиян. Так, режиссер Сарик Андреасян собирается экранизировать «Трое из Простоквашино», передает НСН.

Только один российский фильм 2022 года из поддержанных Фондом кино окупился в прокате. Всего поддержку получили 26 проектов, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката.

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