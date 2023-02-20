Названы основные ошибки при выполнении упражнений на пресс

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Зачастую люди, выполняя различные упражнения на мышцы брюшного пресса, совершают массу ошибок, которые приводят к травмам или не дают никакого эффекта. О них рассказал старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев.

Первая ошибка при выполнении упражнений на прямую мышцу живота заключается в следующем: новички часто выполняют их с практически прямой спиной, то есть забывают про основную функцию прямой мышцы живота. Для того чтобы ее включить в работу, необходимо ее сократить, скручиваясь и сгибая позвоночный столб, то есть сократить точки крепления прямой мышцы.

По словам Кокорева, если не соблюдать это правило, то можно почувствовать напряжение в ногах или перенапряжение в пояснице. Еще одна ошибка — неправильное дыхание при выполнении упражнений. Необходимо делать сильный выдох на усилии для лучшего сокращения мышц.

Эксперт также добавил, что важно соблюдать частоту тренировок, передает Life.ru.

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