Врач Дубинин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигнет пика в марте

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Санитарный врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, что своего пика заболеваемость коронавирусом в Северной столице достигнет только в марте.

Эксперт отметил, что в предыдущие годы заболеваемость начинала расти несколько раньше — пик был в январе, феврале. К марту она уже снижалась. В этом году подъем начался позже, пик может быть отстрочен. Заболеваемость постепенно набирает обороты, пик придется на март.

Дубинин напомнил, что не стоит забывать о ревакцинации, несмотря на то, что в настоящее время распространены штаммы, которые не вызывают серьезных осложнений, передает издание «Невские новости».

Ранее терапевт Адамант Магомаев напомнил, что вакцинация от гриппа и коронавируса поможет застраховаться от очень серьезных последствий, например от летального исхода, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.