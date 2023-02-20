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Врач Дубинин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигнет пика в марте

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Дубинин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигнет пика в марте
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Санитарный врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, что своего пика заболеваемость коронавирусом в Северной столице достигнет только в марте.

Эксперт отметил, что в предыдущие годы заболеваемость начинала расти несколько раньше — пик был в январе, феврале. К марту она уже снижалась. В этом году подъем начался позже, пик может быть отстрочен. Заболеваемость постепенно набирает обороты, пик придется на март.

Дубинин напомнил, что не стоит забывать о ревакцинации, несмотря на то, что в настоящее время распространены штаммы, которые не вызывают серьезных осложнений, передает издание «Невские новости».

Ранее терапевт Адамант Магомаев напомнил, что вакцинация от гриппа и коронавируса поможет застраховаться от очень серьезных последствий, например от летального исхода, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.

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