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Людмила Гусева: Легкая промышленность столицы показала высокий потенциал роста

Лейла Алиева
Город
Людмила Гусева: Легкая промышленность столицы показала высокий потенциал роста
Фото: duma.mos.ru

Увеличение объема производства одежды в прошлом году более чем в шесть раз доказывает эффективность запущенных по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина антикризисных мер для малого и среднего бизнеса. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Экономическая политика города, меры поддержки, которые вводятся под руководством Сергея Собянина, дают возможность действовать гибко и оперативно в зависимости от внешних и внутренних факторов, помогают предприятиям расти и развиваться, — отметила она.

По ее словам, несмотря на санкции, сектор легкой промышленности в столице работает стабильно и может обеспечить горожан необходимыми товарами повседневного спроса. Поддержка креативных индустрий, а также благоприятная среда для работы специалистов оказали существенное влияние на рост показателей малого и среднего бизнеса, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе все чаще появляются новые категории узкоспециализированных товаров.

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