В России выявили 12 076 новых случаев коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 076 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 639 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8398 граждан, отмечается на портале.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний. Он выразил мнение, что ее может спровоцировать только новый штамм вируса, с которым до сегодняшнего дня мы не были знакомы.
Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что разговоры о создании коронавирусной инфекции в лабораторных условиях ведутся давно. Однако, по ее словам, подобный вариант вируса мог возникнуть и развиться самостоятельно.