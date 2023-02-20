В России выявили 12 076 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 076 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 639 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8398 граждан, отмечается на портале.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний. Он выразил мнение, что ее может спровоцировать только новый штамм вируса, с которым до сегодняшнего дня мы не были знакомы.

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что разговоры о создании коронавирусной инфекции в лабораторных условиях ведутся давно. Однако, по ее словам, подобный вариант вируса мог возникнуть и развиться самостоятельно.