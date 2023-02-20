Врач Румянцева пояснила, почему после еды часто хочется спать

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Врач Валерия Румянцева рассказала, почему после еды часто хочется спать.

Эксперт пояснила, что если человек поел пищу, богатую белками и углеводами, организму понадобится больше энергии на ее переваривание. Таким образом, велики шансы, что он почувствует сонливость и усталость после еды. Кроме того, энергию отнимает резкий скачок глюкозы в крови.

В связи с этим перекусы должны быть легкими, например несладкий йогурт с ягодами или фрукты с орехами. Стоит есть чаще, но маленькими порциями, пить больше воды.

Если сонливость после еды возникает часто и не проходит долгое время, то стоит обратиться к врачу, так как подобный симптом может сигнализировать о наличии сахарного диабета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперты дали советы, как справиться с сонливостью. Первым делом стоит обеспечить доступ свежего воздуха. Можно открыть окно или выйти из здания на прогулку на 15–20 минут, передает ФАН.

До этого медики пояснили, почему вредно пить слишком много кофе.