Появились подробности о крушении вертолета в Кемеровской области

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В районе горы Топхан в Кемеровской области потерпел крушение вертолет АС-350 «Еврокоптер». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в понедельник, 20 февраля.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились шесть пассажиров. В результате совершения жесткой посадки один человек погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что крушение потерпел частный вертолет Ми-8 с 10 людьми на борту, но эта информация не подтвердилась.