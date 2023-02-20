Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Американские власти уверены в скором вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее... Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе, — сказал он.

Вступление скандинавских стран усилит безопасность каждого члена НАТО, считает политик. При этом Вашингтон, по его мнению, осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью «Рабочей партии Курдистана», сообщает РИА Новости.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

1 февраля президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкое государство не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. При этом турецкий лидер не против членства Финляндии в западном военном блоке.