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Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Араз Салехов
В мире
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО
Фото: shutterstock

Турецкое государство не одобрит заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в среду, 1 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО, — отметил глава государства.

При этом турецкий лидер не против членства Финляндии в НАТО, сообщает ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в связи со сложившейся ситуацией парламент Турции принял решение не ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, на сегодняшний день нет смысла говорить об одобрении данного документа.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое Министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем также заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в Североатлантический альянс приостановлен.

Финляндия Швеция Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО
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