Турция отказалась ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

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В связи со сложившейся ситуацией парламент Турции принял решение не ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом во вторник, 31 января, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна, — отметил он.

По словам Чавушоглу, на сегодняшний день нет смысла говорить об одобрении данного документа, передает ТАСС.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции лучше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в западный военно-политический блок.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем также заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в Североатлантический альянс приостановлен.