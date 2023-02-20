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Меркель заявила пранкерам, что Минские соглашения дали Украине время для вооружения

Лейла Алиева
В мире
Меркель заявила пранкерам, что Минские соглашения дали Украине время для вооружения
Фото: bundeskanzlerin.de

Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

— Я не думаю, что сейчас имеет смысл копаться в 2014 году. Тогда, чтобы не допустить худших вещей, все подписали это соглашение. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития между 2014 и 2021 годами, — отметила она.

По словам Меркель, несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь, передает ТАСС.

Аналогичное заявление сделал недавно и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, там избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.

Украина Ангела Меркель Германия
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