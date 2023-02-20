Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура

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Концерты музыкальной группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

Как уточняет Telegram-канал «7×7 — Горизонтальная Россия», выступления коллектива должны были пройти в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по «не зависящим от организатора и артистов» причинам тур, начало которого было запланировано на март 2023-го, был отменен.

В начале февраля концерт Инстасамки и Олега Еропкина (сценическое имя — Moneyken) отменили в Курской области. В региональном минкульте уточнили, что тексты песен артистов идут вразрез с культурной политикой региона. Выступления были запланированы на 2 апреля.

25 января концерт популярного певца Валерия Меладзе, назначенный на 4 мая, отменили в Красноярске. С сайтов билетных операторов также пропала информация о концерте. При этом возврат средств покупателям будет осуществляться через операторов.

11 января сообщалось, что Инстасамка объявила о российском туре, который должен был стартовать в конце зимы, однако тогда против этого выступила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, рэперша занимается рекламированием магазинов по продаже запрещенных веществ «в погоне за сверхприбылью».