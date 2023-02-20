Байден анонсировал новую военную помощь Украине на полмиллиарда долларов

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Киев получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму полумиллиарда долларов. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил президент США Джо Байден в рамках встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Уточняется, что новый пакет будет включать боеприпасы, противотанковое вооружение, радары, а также системы залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

Американский президент прибыл в Киев к годовщине со дня начала СВО. Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, военная помощь Украине не продлевает конфликт, а способствует его скорейшему окончанию.

Аналогичную точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на текущий момент достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только путем поставок дополнительного вооружения украинским войскам.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками оружия Украине изменится характер грядущего наступления российской армии. Специалисты полагают, что глобальных изменений от этого ожидать не стоит.