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Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Араз Салехов

Сюжет: 

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В мире
Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев
Фото: president.gov.ua

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приехал в Киев. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев, — отметил он.

Два президента провели встречу в Михайловском соборе, цитирует сообщение РИА Новости.

До этого журналист издания Bild Юлиан Репке на своей странице в Twitter сообщил о прибытии американского лидера в украинскую столицу.

В ходе встречи Байден анонсировал новую военную помощь Украине на полмиллиарда долларов — новый пакет будет включать боеприпасы, противотанковое вооружение, радары, а также системы залпового огня HIMARS.

17 февраля координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что встреча американского президента с его украинским коллегой пока не планируется в рамках предстоящего визита американского лидера в Польшу. В Белом доме также отметили, что президент США обсудит в Варшаве тему сдерживания России и роль Польши в поставках вооружения украинской стороне. Кроме того, Байден встретится там с лидерами стран восточного фланга Североатлантического альянса.

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