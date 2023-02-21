Астролог Глоба назвала знак зодиака, которого ждут большие перемены в 2023 году

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В 2023 году представителей одного из знаков зодиака ожидают колоссальные перемены. Астролог Тамара Глоба рассказала, о ком идет речь.

Так, перспективные открытия в 2023 году ждут Тельцов. При этом отдача вернется к ним через 8–10 лет. Все то, что делает этот знак зодиака, имеет огромное значение, и первые плоды проявятся уже в 2024 году.

— Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки, — пояснила Глоба в своем YouTube-канале.

Астролог Екатерина Лемеза назвала три знака зодиака, которым в марте будет сопутствовать удача. По мнению эксперта, успех будет преследовать представителей зодиакального круга как в рабочих делах, так и в личной жизни.

Также астрологи раскрыли пять знаков зодиака, которые разбогатеют в марте. По словам экспертов, в первый месяц весны они смогут начать новую жизнь.