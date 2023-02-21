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Ефимов: Первое концессионное соглашение о создании гостиницы подписано в Москве

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Первое концессионное соглашение о создании гостиницы подписано в Москве
Фото: пресс-служба

В рамках концессионного соглашения Москва передаст инвестору — компании «Север» — пустующий объект недвижимости XIX века в Серебряническом переулке для реконструкции и открытия гостиницы. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для реализации проекта инвестору передадут трехэтажный капитальный объект недвижимости 1840 года постройки, при этом право собственности на здание останется у города, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, при помощи механизма государственно-частного партнерства Москва вовлекает в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости, которые нуждаются в реконструкции и ремонте.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что инвестор в течение двух лет выполнит работы по проектированию, проведет реконструкцию здания, оснастит его новым оборудованием, инвентарем и мебелью.

Как отметила генеральный директор компании Анастасия Шамарина, подобное партнерство благодаря узконаправленным критериям отбора исключает спекуляции и дает отличную возможность реальным игрокам рынка выйти на качественно новый уровень гостиничных услуг.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет около девяти миллиардов рублей.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва
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