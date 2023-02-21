Путин поблагодарил российский народ за мужество и героизм

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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию выразил благодарность всем гражданам РФ за мужество и героизм.

— Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс», — приводит его слова официальный сайт Кремля.

Глава государства также извинился за то, что во время своего выступления не смог назвать всех, кому необходимо выразить благодарность.

Также в послании Путин заявил, что Россия будет последовательно и аккуратно решать поставленные задачи спецоперации на Украине. Он напомнил, что с 2014 года жители Донбасса ждали помощи от России.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.