Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

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Президент России Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по ставке ниже рыночной, поскольку часть предполагаемых расходов на себя возьмет государство. О подобной инициативе он заявил во вторник, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию.

Путин также добавил, что процесс строительства такого жилья должен быть запущен как можно быстрее. В первую очередь, продолжил Путин, данная инициатива должна быть реализована в городах, связанных с оборонной и индустриальной отраслью, передает официальный сайт Кремля.

Во время своего выступления Путин также предложил создать специальный фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине. По его словам, за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.