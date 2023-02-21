Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

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Безработица в РФ находится на историческом минимуме и составляет 3,7 процента. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

— Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях, — отметил он.

Путин напомнил, что до пандемии коронавируса уровень безработицы в стране составлял 4,7 процента, передает официальный сайт Кремля.

Послание главы государства Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

До этого глава государства заявил, что Россия закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.

17 января Путин заявил, что показатель инфляции в стране по итогам второго квартала 2023 года может опуститься ниже четырех процентов. Помимо этого, он отметил, что уровень инфляции в 2022 году оказался ниже прогнозов ЦБ — 11,9 процента.