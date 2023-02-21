Названы возможные причины крушения вертолета в Кемеровской области

Фото: Пресс-служба СК РФ

Причинами крушения вертолета на склоне горы Топхан в Кемеровской области могла стать ошибка пилота или отказ авиационной техники. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ во вторник, 21 февраля.

По данным ведомства, воздушное судно AS-350B3 взлетело с ВПП «Озерки», расположенного у города Междуреченск и направилось к склону горы Топхан. На борту находились пилот и пятеро пассажиров. При посадке вертолет ударился об землю и перевернулся на левый бок. Позже специалисты выявили повреждения планера, несущей системы и винтов.

В результате аварии один пассажир погиб, пилот получил тяжелые травмы.

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Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения летательного аппарата.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 февраля. Момент крушения вертолета попал на видео.