Названы возможные причины крушения вертолета в Кемеровской области
Причинами крушения вертолета на склоне горы Топхан в Кемеровской области могла стать ошибка пилота или отказ авиационной техники. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ во вторник, 21 февраля.
По данным ведомства, воздушное судно AS-350B3 взлетело с ВПП «Озерки», расположенного у города Междуреченск и направилось к склону горы Топхан. На борту находились пилот и пятеро пассажиров. При посадке вертолет ударился об землю и перевернулся на левый бок. Позже специалисты выявили повреждения планера, несущей системы и винтов.
В результате аварии один пассажир погиб, пилот получил тяжелые травмы.
Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения летательного аппарата.
Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 февраля. Момент крушения вертолета попал на видео.