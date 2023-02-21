Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин: Программа бесплатной газификации будет продолжена

Евгений Жуков

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Политика
Путин: Программа бесплатной газификации будет продолжена
Фото: РИА Новости

Программа газификации в России будет реализовываться в дальнейшем. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

— Уже приняты решения распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, — заявил глава государства.

Он также добавил, что для подключением своего дома к сетям газоснабжения россиянам стоит обратиться в профильные инстанции, передает слова президента официальный сайт Кремля.

До этого, Путин сообщил, что в настоящее время Россия выходит на новый цикл развития экономики, поскольку в стране есть все возможности для прорыва по многим отраслям.

Помимо этого, президент предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

Газопроводы Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте