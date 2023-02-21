Путин: Программа бесплатной газификации будет продолжена

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Программа газификации в России будет реализовываться в дальнейшем. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

— Уже приняты решения распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, — заявил глава государства.

Он также добавил, что для подключением своего дома к сетям газоснабжения россиянам стоит обратиться в профильные инстанции, передает слова президента официальный сайт Кремля.

До этого, Путин сообщил, что в настоящее время Россия выходит на новый цикл развития экономики, поскольку в стране есть все возможности для прорыва по многим отраслям.

Помимо этого, президент предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.