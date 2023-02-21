В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 февраля, он сообщил во время послания Федеральному собранию.

Отмечается, что указанная сумма сумма в два раза выше, чем для банковских вкладов.

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