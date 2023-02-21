Путешествуем ВМесте
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В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений
Президент России Владимир Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 февраля, он сообщил во время послания Федеральному собранию.
Отмечается, что указанная сумма сумма в два раза выше, чем для банковских вкладов.
Новость дополняется.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя работать 24 февраля Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для удачного и богатого года Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля
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