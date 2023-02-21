Путешествуем ВМесте
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Путин предложил распространить программу маткапитала на новые регионы
Программа материнского капитала в России будет распространяться на детей, родившихся с 2007 года, на присоединенных регионах. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил президент России Владимир Путин.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя работать 24 февраля Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для удачного и богатого года Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля
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