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В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ после обращения Путина

Евгений Белоусов
Евгений Силаев
Общество
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ после обращения Путина
Фото: пресс-служба Госдумы

На фоне предложенного президентом России Владимиром Путиным возвращения к традиционному сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Такое заявление сделал во вторник, 21 февраля, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Выступаю за отмену Единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина в свою очередь заявила, что отказ от экзамена не должен происходить одномоментно. По мнению политика, сначала необходимо провести общественное обсуждение и просчитать все риски, а уже затем принимать решение.

21 февраля Владимир Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. По мнению главы государства, необходимо объединить лучшие практики советского образования и современные наработки.

О том, какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить, — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума ЕГЭ Владимир Путин Вузы
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