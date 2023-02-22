Небензя заявил о необходимости получения компенсаций за диверсии на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны, стоявшие за диверсиями на газопроводах «Северный поток», обязаны компенсировать ущерб пострадавшим от них государствам, заявил на заседании Совбеза ООН во вторник, 21 февраля, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, этот день после подрыва «Северных потоков» может стать предвестником эпохи, в которой «трансграничные и трансконтинентальные коммуникации» станут законной целью для операций, которые направлены на ослабление тех или иных государств. Дипломат назвал это время «эпохой хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

— Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв «Северного потока» не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, — подчеркнул Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

Также он заметил, что стоящие за диверсией страны обязаны компенсировать ущерб пострадавшим государствам так, как это предусматривается международными законами. Только в таком случае, по словам российского постпреда, у мира есть шанс избежать хаоса.

До этого Небензя заявил, что первый раунд консультаций по созданному Россией проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на «Северном потоке» создает впечатление, что западные страны не заинтересованы в объективном процессе.

8 февраля журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а потом ее активировали норвежцы.