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Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев вслед за Коэном

Егор Провоторов
В мире
Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев вслед за Коэном
Фото: Администрация президента РФ

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину может состояться в ближайшем будущем, сообщила во вторник, 21 февраля, газета Israel Hayom. По информации источников издания, этот вопрос уже обсуждается в окружении председателя правительства.

По данным СМИ, приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже было передано, однако сроки возможной поездки на данный момент не согласованы.

Нетаньяху после начала специальной операции России на Украине занимал осторожную позицию по отношению к Киеву во избежание разногласий с Москвой. Между тем с момента возвращения на пост премьера в конце прошлого года политик начал делать осторожные шаги в сторону Украины, согласившись даже на визит в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна.

По оценкам источников Israel Hayom, то обстоятельство, что визит Коэна в Киев не вызвал негодования со стороны Москвы, сделало возможным обсуждение вероятной поездки на Украину и самого Нетаньяху. Недавний приезд в Киев президента США Джо Байдена стал очередным доводом в пользу начала подготовки такого визита.

В начале февраля украинские власти в преддверии ожидающегося визита в страну главы МИД Израиля Эли Коэна потребовали от израильской стороны публично «осудить» действия РФ и дать Киеву крупный кредит.

Украина Биньямин Нетаньяху Израиль
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