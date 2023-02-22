Экстрасенс Мишина заявила, что мир ждет глобальный голод в ближайшие несколько лет

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Известный экстрасенс Инна Мишина предрекла населению Земли серьезные проблемы в ближайшие несколько лет. Согласно прогнозу медиума, в скором времени наступит глобальный голод. Причиной тому послужит усугубление экологической ситуации в мире.

— Примерно через два-три года мы увидим всемирный голод, — сказала она в интервью интиернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам ясновидящей, по всему миру птицы стали сбиваться в большие стаи. Это, как заявила Мишина, говорит о серьезном истощении природы. Растениеводство в процессе вышеописанных событий практически остановится, а сильнейшие последствия голода будут наблюдаться не только в России, но и за рубежом.

В конце января издание The Independent сообщило, что Европа оказалась на пороге настоящей природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод. Все это не только грозит колоссальными последствиями для сельского хозяйства, но и приведет к усугублению дефицита электроэнергии, передает СМИ.

Кроме того, в ближайшие десять лет Арктика может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.