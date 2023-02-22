Москвичей пригласили в городские парки на мероприятия ко Дню защитника Отечества

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Столичные парки, музеи и культурные центры подготовили мероприятия ко Дню защитника Отечества, основную их часть горожане смогут посетить бесплатно всей семьей. Об этом рассказали в среду, 22 февраля, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в 21 парке установят специальные ящики с надписью «Добрые послания нашим бойцам» для писем участникам спецоперации. Написать пожелания можно будет с 23 по 26 февраля.

В четверг, 23 февраля, в Воронцовском парке гостям предложат сыграть в аэрохоккей. Также в этот день в Бабушкинском парке в 15:00 и в сквере по Олонецкому проезду в 16:00 пройдут спортивные эстафеты и командные игры.

В парке «Красная Пресня» в 11:00 состоится мастер-класс по рисованию для юных москвичей. Педагог покажет приемы портретной живописи, а после этого каждый сможет изобразить на полотне своего папу или брата. Для участия необходимо предварительно пройти регистрацию. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Мужчины также смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».