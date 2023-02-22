«Не валяй дурака, Америка»: Володин объяснил приостановку участия РФ в ДСНВ итогом политики США
Сюжет:Послание президента - 2023
Депутаты Государственной думы рассмотрят инициативу президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в среду, 22 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим, — сказал он.
Парламентарий в своем Telegram-канале добавил, что нынешние реалии напрямую связаны с действиями американских властей, которые ввели мир в состояние конфликтов и вызовов.
В свою очередь в Совете Федерации также выразили готовность рассмотреть закон о приостановлении участия России в ДСНВ.
Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы». Во время послания российский лидер заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ между Москвой и Вашингтоном.
Политолог Сергей Маркелов рассказал «ВМ», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.