«Не валяй дурака, Америка»: Володин объяснил приостановку участия РФ в ДСНВ итогом политики США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы рассмотрят инициативу президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в среду, 22 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим, — сказал он.

Парламентарий в своем Telegram-канале добавил, что нынешние реалии напрямую связаны с действиями американских властей, которые ввели мир в состояние конфликтов и вызовов.

В свою очередь в Совете Федерации также выразили готовность рассмотреть закон о приостановлении участия России в ДСНВ.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы». Во время послания российский лидер заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ между Москвой и Вашингтоном.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «ВМ», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.