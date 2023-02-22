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Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступине

Араз Салехов
Происшествия
Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Московская область, Ступино, Загородная улица, 9/4 Карта всех событий

Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступине. Об этом ТАСС во вторник, 22 января, сообщили в экстренных службах.

По данным источников, пожар возник в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики в Ступине. Он расположен по адресу улица Загородная, дом 9/4. Площадь возгорания составляет тысяча квадратных метров. В здании горит только первый этаж, сообщает агентство.

Вечером, 21 февраля, в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы произошел пожар. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

20 февраля в подмосковной Лобне произошел пожар в магазине. По данным ведомства, в 11:45 загорелась торговая точка, расположенная в доме № 1 на Кольцевой улице. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для тушения на место были направлены 10 единиц техники и 45 человек личного состава. В 13:21 пожар был ликвидирован.

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