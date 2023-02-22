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Ефимов: Неэффективно используемую территорию в Выхине-Жулебине реорганизуют

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Неэффективно используемую территорию в Выхине-Жулебине реорганизуют
Фото: пресс-служба

В рамках комплексного развития неэффективно используемой территории площадью 7,31 гектара в районе Выхино-Жулебино возведут многоэтажные жилые дома и административные здания. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Данная территория включает в себя три участка, расположенных на улице Ферганской и на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы. В редевелопмент территории будет инвестировано порядка 15,27 миллиарда рублей.

На данный момент на упомянутом пространстве находятся склады, а также стоянка спецтехники и мастерская.

Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что большую часть территории в ходе реорганизации займут жилые объекты. Их общая площадь составит около 150,7 тысячи «квадратов».

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в столице стартовал прием заявок на участие в торгах. Их победитель получит право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково».

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