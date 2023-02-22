Более 200 тысяч человек посетили митинг-концерт в «Лужниках» с участием Путина

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Более 200 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте в «Лужниках» в Москве. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции вместе с коллегами из других правоохранительных ведомств занимались обеспечением правопорядка и безопасности на мероприятии «Слава защитникам Отечества».

Волк отметила, что на самой арене присутствовали 90 тысяч зрителей, а на прилегающей к ней территории — свыше 112 тысяч человек, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках». Глава российского государства со сцены поздравил россиян с Днем защитника Отечества, а также спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.