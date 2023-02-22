Полковник Макгрегор предупредил о новых участниках конфликта на Украине

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Увеличение поставок оружия из стран НАТО на Украину может привести к тому, что непосредственными участниками конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Об этом в среду, 22 февраля, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

— Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии, — сказал Макгрегор.

По его мнению, вероятность того, что страны Прибалтики или Финляндия разрешат использовать свои базы для нанесения ударов по российской армии, крайне мала. Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подчеркнул, что в Польше придерживаются других взглядов, поэтому в скором времени она может стать полноценным участником конфликта.

До этого офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, у Киева к лету закончатся запасы оружия, а НАТО не сможет их восполнить.

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