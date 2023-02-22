Медведя Диксона начали приучать к вибромассажеру

Фото: Пресс-служба зоосада

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Живущего в Московском зоопарке медведя Диксона начали постепенно приучать к вибромассажеру и миостимулятору. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Диксону необходимо проводить вибромассаж задних конечностей в качестве профилактики застоя молочной кислоты в мышцах и для их расслабления. В свою очередь воздействие миостимулятора направлено на стимуляцию сокращения мышц посредством электрического импульса, — рассказала она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Сейчас зоологи постепенно включают аппараты в работу с медведем, чтобы Диксон смог привыкнуть к ним. Кроме того, специалисты отметили положительную динамику в состоянии медведя. Диксон стал реагировать на прикосновения и чаще двигать голеностопном, написала Акулова в Telegram-канале.

Недавно Диксона начали учить новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Медведь научился переворачиваться кверху животом, поэтому стало возможно осматривать нижнюю часть его туловища.

До этого Акулова рассказала, что за весом Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.