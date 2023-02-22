Собянин утвердил проект реорганизации части территории промзоны «Коровино»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Столичным правительством был утвержден проект реорганизации части промзоны «Коровино» на севере города. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Дмитровском районе — на участке между Ижорской, Лобненской и Вагоноремонтной улицами — построят современные промышленно-производственные здания и общественно-деловой центр общей площадью 84 тысячи квадратных метров. В итоге работу здесь смогут получить свыше 2,3 тысячи человек, — сказал глава города.

1/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он добавил, что на участке бывшей промзоны запланированы реконструкция дорог и строительство новых улиц. Также будет организована парковка для автомобилей. Территория будет обеспечена необходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках комплексного развития неэффективно используемой территории площадью 7,31 гектара в районе Выхино-Жулебино возведут многоэтажные дома и административные здания.