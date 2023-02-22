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Группа подростков подралась в одном из торговых центров Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Группа подростков подралась в одном из торговых центров Москвы
Фото: СК РФ

Группа подростков подралась в одном из столичных торговых центров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 22 февраля.

По ее словам, следователи организовали доследственную проверку по данному факту. Подробности произошедшего не уточняются.

На текущий момент специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители опрашивают свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

До этого сообщалось, что в одной из торговых точек на Комсомольской площади покупатель поссорился с охранником магазина. В ходе конфликта сотрудник службы безопасности повалил оппонента на землю и ударил ногой по голове.

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