Ограничения движения транспорта сняли в районе Хамовники

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, Лужники Карта всех событий

Движение транспорта в районе Хамовники осуществляется в штатном режиме, все ограничения сняты. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Все ограничения движения в районе Хамовники сняты, — говорится в сообщении.

Так, специалисты открыли съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Транспорт может свободно проезжать через улицы 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая.

Аналогичная ситуация и в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и в Проектируемом проезде № 2309. Помимо этого, парковка в местах ограничений снова доступна, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В спортивном комплексе «Лужники» состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, мероприятие посетило более 200 тысяч человек. На самой арене присутствовали 90 тысяч зрителей, остальные — на прилегающей территории.