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Байден обвинил Трампа в аварии на железной дороге в Огайо

Александр Афонин
В мире
Байден обвинил Трампа в аварии на железной дороге в Огайо
Фото: whitehouse

Вину за аварию на железной дороге в Огайо, в результате которой сошел поезд с опасными веществами, несут экс-президент США Дональд Трамп и перевозчики. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в среду, 22 февраля.

— В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте, — написал он в Twitter.

Байден добавил, что, помимо Трампа, ответственность за произошедшее несут железнодорожные компании. Как утверждает американский лидер, их руководство тратит огромные суммы «на противодействие здравому смыслу правил безопасности».

Президент также уточнил, что он уже провел беседы с местными чиновниками и представителями Агентства по охране окружающей среды. Белый дом готов оказывать помощь по устранению последствий происшествия, отметил Байден.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что американские власти стараются как можно меньше говорить о катастрофе в Огайо. Это связано с тем, что Штаты не хотят терять имидж страны, в которой «все хорошо».

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