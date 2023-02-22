МИД России обвинил Норвегию в обострении ситуации на Украине

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Норвегия обостряет ситуацию на Украине и становится одной из сторон конфликта. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Сегодня Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, в Европе и в мире. Это приведет к новым жертвам среди мирного населения. И по сути Норвегия превращается в сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами, — сказала она.

Норвегия в настоящее время выбивается в лидеры по обеспечению Украины вооружением, цитирует Захарову сайт МИД.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, военная помощь Украине не продлевает конфликт, а способствует его скорейшему окончанию.

Аналогичную точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на текущий момент достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только путем поставок дополнительного вооружения ВСУ.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками оружия Украине изменится характер грядущего наступления российской армии. Специалисты полагают, что глобальных изменений от этого ожидать не стоит.