Гутерреш заявил о готовности выполнить мандат ООН по диверсиям на «Северных потоках»

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Генсек ООН Антониу Гутерреш готов выполнить необходимый мандат, если резолюция России о международном расследовании инцидентов с «Северными потоками» будет утверждена. Об этом в среду, 22 февраля, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

— Мы будем, как и всегда делаем, выполнять любой мандат, предоставленный нам Советом Безопасности ООН. Резолюция (России — прим. «ВМ») распространена, мы будем ждать решения Совета Безопасности, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

8 февраля публицист Сеймур Херш выпустил свое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы. Взрыв произошел при участии норвежцев.

После этого Россия представила проект резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах. В постоянном представительстве РФ при международной организации подчеркнули, что Москва будет добиваться голосования по документу на этой неделе.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».