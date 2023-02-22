Wprost: Оговорка Дуды про украинских солдат является провалом

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Недавно президент Польши Анджей Дуда оговорился и заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России. За эту ошибку он подвергся жесткой критике со стороны польской газеты Wprost.

— Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился, — говорится в публикации.

Кроме того, об ошибке польского лидера также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся «фатальной оплошностью» Дуды.

До этого сообщалось, что Польша не считает проблемой факт участия своих наемников в боевых действиях на Украине.

Дуда также заявил, что Россия может победить в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.