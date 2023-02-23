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Приметы и советы

Посол РФ в Лондоне заявил, что Москва не будет применять ядерное оружие на Украине

Егор Провоторов
В мире
Посол РФ в Лондоне заявил, что Москва не будет применять ядерное оружие на Украине
Фото: shutterstock

Посол России в Великобритании Андрей Келин в среду, 22 февраля, заявил, что Москва не собирается использовать ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине.

— У нас очень четкая доктрина, и она описывает очень конкретный случай, при котором ядерное оружие может быть использовано, — подчеркнул российский дипломат.

Он заявил, что РФ использует ядерное оружие только если ядерный удар будет нанесен по России впервые и если нападение с использованием обычного оружия будет настолько серьезным, что существование России будет в опасности.

Об этом посол заявил в интервью британской радиостанции LBC, отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Келин подчеркнул, что конфликт на территории Украины не подпадает ни под одну из вышеперечисленных ситуаций.

Накануне замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин заявил, что несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Россия будет соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов.

Украина Россия Великобритания Посольства Ядерное оружие
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